Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"na bir video mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında, "Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullanarak, "Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.