Dolar
8.85
Euro
10.38
Altın
1,753.01
ETH/USDT
2,903.60
BTC/USDT
42,200.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." dedi.

Berk Özkan   | 24.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edecek

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"na bir video mesaj gönderdi. 

Erdoğan, mesajında, "Ülkemiz, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullanarak, "Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 145 kişi hayatını kaybetti
Hamileler için Kovid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi yapılacak
Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ve grip belirtilerindeki farklılıkları anlattı
Aşı yaptırmayan Kovidli anne adayları pişman
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi

Veysel Eroğlu: Paris İklim Anlaşması'nı yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulu'na sunacağız

Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylayarak iklim kriziyle mücadelede yeni bir döneme girecek

Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylayarak iklim kriziyle mücadelede yeni bir döneme girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi