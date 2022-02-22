Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.
Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.