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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Mümin Altaş   | 22.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.

Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.

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