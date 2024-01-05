Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.
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