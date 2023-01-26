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Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Hamdi Çelikbaş   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç (87) ve Kenan Deniz'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal'ın (46) cezasının ise "sürekli sakatlık hali" sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in kalan cezalarını, Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2019 yılında Isparta 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince toplam ayrı ayrı 3 yıl 9 ay ve 2 yıl hapis, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 2013 yılında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 3 ay 15 gün hapis, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 2014 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince ayrı ayrı 4 ay, 1 yıl 15 ay ve 6 ay hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2020 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 9 ay 9 gün hapis, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 2019 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Isparta İnfaz Hakimliğince hapis cezalarının 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Osman Kartal'ın (46) kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun "sürekli sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.



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