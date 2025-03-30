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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları’na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Zeynep Rakipoğlu  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Berdimuhammedov arasındaki görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Erdoğan, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü

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