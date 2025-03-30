Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü
Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Berdimuhammedov arasındaki görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.
Erdoğan, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.