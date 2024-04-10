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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Berdimuhamedov görüşmesinde, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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