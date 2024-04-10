Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Berdimuhamedov görüşmesinde, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.