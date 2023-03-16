Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Berdimuhamedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.