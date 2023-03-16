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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Berdimuhamedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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