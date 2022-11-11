Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Semarkant
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de Berdimuhamedov ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.