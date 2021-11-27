Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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