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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye dair hesapları bozulanların 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor." dedi.

10.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye dair hesapları bozulanların 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun bir parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

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