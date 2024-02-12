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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti. -VTR- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için memleketi Kütahya'da cenaze töreni düzenleniyor.
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Gündem, Türkİye Uzayda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti.

Mehmet Tosun  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.

Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

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