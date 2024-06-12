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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayan, ülkenin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.

Ferdi Türkten  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever ve ailesiyle İspanya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

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