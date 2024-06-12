Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayan, ülkenin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever ve ailesiyle İspanya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.