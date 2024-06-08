Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolculuğuna başlayacak Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yörünge altı araştırma görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2024
7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz. 🚀🇹🇷
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve roket emojilerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.