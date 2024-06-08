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Gündem, Türkİye Uzayda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolculuğuna başlayacak Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yörünge altı araştırma görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve roket emojilerine de yer verdi.

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