Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bugün geldiği yer, Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır." ifadelerini kullandı.
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