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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz." dedi.

10.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz Fotoğraf: Murat Kula/AA

Samsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir.

Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz." 

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