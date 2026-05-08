Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında adını gururla yazdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.

Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.

İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.Bu rakamın 6 milyarlık dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu.

(Yapamazsınız) diyenlere cevabımızı, bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.

Savunma sanayi ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası 'iç cephe' olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir.

Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım, 18'inci ayını dolduran Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir.

Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir.

Terörsüz Türkiye, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle güçlendirerek, barışın egemen olduğu geleceğin inşasını hedefleyen büyük vizyonun adıdır."