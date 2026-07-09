Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ittifakın savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit bir müttefiktir Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir."