Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek kapasiteye sahiptir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir." dedi.
Çanakkale
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerindeki dayanışmayı Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberliğine benzeterek "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.