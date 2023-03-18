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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek kapasiteye sahiptir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir." dedi.

18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek kapasiteye sahiptir Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Çanakkale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerindeki dayanışmayı Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberliğine benzeterek "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz." açıklamasında bulundu.

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