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Zonguldak merkezde heyelan nedeniyle yıkılan evin enkazındaki anne ve oğulu kurtarma çalışması başlatıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyelerini kabul etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyelerini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

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