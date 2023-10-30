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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi'nin eğitim hayatındaki 10. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkiye büyük önem atfettiklerini belirtti.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi'nin eğitim hayatındaki 10. yılını kutladı

İstanbul

"Türk-Alman Üniversitesi Eğitimde 10. Yıl Kutlamaları ve Merkez Kütüphane Açılış Töreni", üniversitenin Beykoz'daki yerleşkesinde yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Erdoğan mesajında, katılımcıları selamlayarak, açılışı yapılan Merkez Kütüphanesi'nin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

Kütüphaneye Mevlüde Genç'in isminin verildiğini aktaran Erdoğan, "Mevlüde Genç hanımefendiyi ve 1993 Solingen faciasında kaybettiğimiz aile fertlerini rahmetle yad ediyorum. Bu sene 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk-Alman Üniversitesinin bütün mensuplarını kutluyor, her birine ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında Almanya ile dostluk konusuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost ve müttefik Almanya ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve insani boyutları bulunan köklü ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla insanımızı iki ülke arasında beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşları ve günden güne büyüyen ticari ilişkilerimiz aramızdaki dostluğun en bariz göstergeleridir. İki ülke arasındaki işbirliğini akademiye taşıyan Türk-Alman Üniversitesi bugün 5 fakülte, bir yüksekokul ve iki enstitüsü ile kuruluş hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tarih boyunca her zaman iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde olmuş Türkiye ile Almanya arasındaki dostça münasebetlerin bundan sonra daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla eğitimde 10'uncu yılınızın ve merkez kütüphanenizin hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

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