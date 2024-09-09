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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'deki kazada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Şaduman Türkay  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'deki kazada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'deki kazada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

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