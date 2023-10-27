Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.
Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun! 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023
Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
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