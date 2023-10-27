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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya davet ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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