Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları, aşılarını yaptırarak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye güç katmaya davet etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bugün hamdolsun 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."
Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/9XmPIZTbJ4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2021
Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.