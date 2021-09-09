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Gündem, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları, aşılarını yaptırarak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye güç katmaya davet etti.

Mehmet Tosun   | 09.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün hamdolsun 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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