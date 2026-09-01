Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, güvenli ulaştırma koridorunun tesisi, enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacağını düşünüyoruz."

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerlerine düşeni yapmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz." dedi.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.