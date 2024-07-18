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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mehmet Tosun  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 45. Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınayarak, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendiren Erdoğan, Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini, bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


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