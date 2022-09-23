Dolar
18.41
Euro
17.96
Altın
1,645.26
ETH/USDT
1,300.00
BTC/USDT
18,889.00
BIST 100
3,290.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı Kanada Newfoundland Eyaleti Caribou Anıtı açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.

Zeynep Rakipoğlu   | 23.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

İstanbul

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı
Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

AK Parti Gençlik Kolları, 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasına hazırlanıyor

Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı 8 ayda 500 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet