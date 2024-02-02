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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg, artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor

02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg, artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobiline yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, hamdolsun artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler." diyen Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz." ifadesini kullandı.

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