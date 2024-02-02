Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg, artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda konuştu.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuşuyor https://t.co/bqXKdDA0Hq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 2, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobiline yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, hamdolsun artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor." diye konuştu.
"Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler." diyen Erdoğan, "Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.