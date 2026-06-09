Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi ile içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık." dedi.

Erdoğan, "Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci, Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütlerine karşı çok yönlü mücadele yürütürken diğer taraftan sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca güvenlik hattı oluşturduk.” diye konuştu.

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Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır"

"Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır."

"Süreç hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır."

“Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir”

"Sadece kendi bekamız için değil dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak, ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur." dedi.

Erdoğan, "Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizi, Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ'vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik." ifadelerini kullandı.