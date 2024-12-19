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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’nda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir

19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir

Kahire

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumuna katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor." dedi.

Erdoğan, "KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(D-8) Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün dünden daha güçlüyüz." 

Erdoğan, "Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

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