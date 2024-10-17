Dolar
34.14
Euro
37.06
Altın
2,692.46
ETH/USDT
2,615.80
BTC/USDT
67,437.00
BIST 100
9,002.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Sinop'ta çiftçilere zirai don uyarısı
AFAD Başkanı Memiş: Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi
Antalya’da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti

Kurtulmuş ile Macar mevkidaşı Köver, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’te Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’te Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet