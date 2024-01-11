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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, İl Dernekler Birliği, STK’lar ve muhtarlarla buluşma programında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
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