Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, millete hizmet yolculuğunda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attığını belirtti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz... İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak…" ifadelerini kullandı.
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3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye’ye aşkla hizmet ediyoruz...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2022
İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak… @Akparti 🇹🇷 pic.twitter.com/dsCemG01v9