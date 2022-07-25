Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Odessa Limanı saldırısıyla ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:
"Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır."
"Suriye terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyetten alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler." dedi.
Suriye'nin terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili bir soruya ilişkin, "Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız." ifadelerini kullandı.
"Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız"
Mısır'la ilişkilerin alt düzeyde görüşmelerle devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile ilişkilere de değinerek, şunları kaydetti:
"Söylemin ötesinde somut adım atmalarını bekliyoruz. Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duhok'taki saldırıya ilişkin, "PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha böylece görmüş olduk." dedi.
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