Dolar
17.83
Euro
18.22
Altın
1,716.80
ETH/USDT
1,480.80
BTC/USDT
21,659.00
BIST 100
2,548.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz

Kemal Karadağ   | 25.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Odessa Limanı saldırısıyla ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:

"Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır."

"Suriye terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyetten alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler." dedi.

Suriye'nin terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili bir soruya ilişkin, "Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız"

Mısır'la ilişkilerin alt düzeyde görüşmelerle devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile ilişkilere de değinerek, şunları kaydetti:

"Söylemin ötesinde somut adım atmalarını bekliyoruz. Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duhok'taki saldırıya ilişkin, "PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha böylece görmüş olduk." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz
Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördü
Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz

BM: İstanbul Tahıl Anlaşması, küresel açlığın önlenmesine yardımcı oluyor

Tahıl ihracatı anlaşması ve yansımaları

ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

ABD, Türkiye'de imzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak