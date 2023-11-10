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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.


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