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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti.

Mümin Altaş  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti

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