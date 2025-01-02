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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.

Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı

İstanbul

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.

Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.

Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.


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