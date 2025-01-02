Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.
İstanbul
Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.
Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.
Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
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