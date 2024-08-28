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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı.

Merve Yıldızalp  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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