Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan; eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zdxgzKJQmO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2024