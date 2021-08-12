Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan ile dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız." dedi.
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