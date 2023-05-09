Dolar
19.51
Euro
21.42
Altın
2,022.67
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,553.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli"nde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Burcu Çalık Göçümlü  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Munzur Çayı’nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Çeşitli alanlardaki işbirliklerine ilişkin milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Büyük İstanbul Mitingi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Büyük İstanbul Mitingi" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet