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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.

Ferdi Türkten  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

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