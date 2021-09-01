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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılıyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

01.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

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