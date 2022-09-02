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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na 'Türkiye' paylaşımıyla katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki "tek kelime akımı"na "Türkiye" paylaşımıyla katıldı.

Sefa Mutlu   | 02.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na 'Türkiye' paylaşımıyla katıldı

İstanbul
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