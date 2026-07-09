Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrin ve Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlar'da sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform'un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.