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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlerden beklentimiz, "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına gönüllü şekilde katılmanız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden beklentimiz, (Çök-Kapan-Tutun) tatbikata gönüllü şekilde katılarak, kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel depreme göre test etmenizdir." dedi.

Sefa Mutlu, Filiz Kınık Öz   | 12.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlerden beklentimiz, "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına gönüllü şekilde katılmanız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı"na ilişkin, "Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'çök, kapan, tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

12.11.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği deprem tatbikatı öncesinde video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği deprem tatbikatı öncesinde video mesaj yayınladı.

Bilim insanlarının, bölgede en önemli fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan dersler ışığında yapılan hazırlıklarla artık hiçbir afette vatandaşların "Nerede bu devlet?" diyen feryadını duymadıklarını kaydederek, bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturdukları bütünleşik afet yönetim stratejisinin, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç kademeden oluştuğunu aktardı.

"Bu yıl şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik"

Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri afete karşı dirençli hale getirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bunun için 2020'yi "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021'i "Afet Eğitim Yılı", bu seneyi de "Afet Tatbikat Yılı" ilan ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene çeşitli eğitim materyalleriyle 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte, yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz, tatbikata gönüllü şekilde katılarak, kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'Çök-Kapan-Tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum."

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