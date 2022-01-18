Dolar
13.65
Euro
15.50
Altın
1,815.39
ETH/USDT
3,135.70
BTC/USDT
41,712.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.-VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.

Mehmet Tosun   | 18.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vucic, merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi
Bir Süper Lig hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor
Fransa Eğitim Bakanı'nın Kovid-19 protokollerini tatilde açıkladığı ortaya çıktı
İsrail'de yapılan araştırma 4. doz aşının Omicron'a karşı 'yeterince etkili olmadığını' gösterdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

'Evde bakım yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Balıkesir'de meşe kozalakları mahallelinin geçim kaynağı oldu

Balıkesir'de meşe kozalakları mahallelinin geçim kaynağı oldu
Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

Erciyes'e yarıyıl tatilinde yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic: Türkiye-Sırbistan ilişkileri tarihi zirvede

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic: Türkiye-Sırbistan ilişkileri tarihi zirvede