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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 05.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve Türkiye-Sırbistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü de tebrik etti.

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