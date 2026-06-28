Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız dışındaki 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik." dedi.

Erdoğan, "AK kadrolar olarak hepimiz 86 milyonun umuduyuz. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sadece kendi insanımızın değil gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin." dedi.