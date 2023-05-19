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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul edecek.

Kaan Bozdoğan  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

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