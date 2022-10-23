Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.
Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.
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