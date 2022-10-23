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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCBB

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı. 

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