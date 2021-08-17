Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.
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