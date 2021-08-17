Euro
9.88
Dolar
8.44
BIST 100
1,461.69
Altın
1,784.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

Mümin Altaş   | 17.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
İngiltere'de 'son 5 aydaki en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı' kaydedildi
Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Moderna'nın Kovid-19 aşısının 12-17 yaşındakilerde kullanımına onay verildi
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 833 kişi öldü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi

'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı